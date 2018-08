Polizisten des Märkischen Kreises überprüfen ihre Fitness

+ © Lorencic Einmal im Jahr treffen sich die Polizisten aus dem Märkischen Kreis im Waldstadion in Neuenrade, um dort ihr Sportabzeichen zu absolvieren. © Lorencic

Neuenrade - Für den Beruf des Polizisten muss man fit sein. Um ihre aktuelle Form zu überprüfen, trafen sich am Mittwochvormittag Polizisten aus dem gesamten Märkischen Kreis im Waldstadion in Neuenrade zum jährlichen Sporttag, den die Polizei wieder in Kooperation mit der Stadt und dem Stadtsportverband durchführte.