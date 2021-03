Joint fliegt aus Auto-Fenster - 16-Jähriger aus MK verstößt gegen Waffengesetz

Nach einer Polizeikontrolle schreibt die Polizei des Märkischen Kreises gleich drei Anzeigen. Unter anderem gegen einen 16-Jährigen, der eine Waffe mit sich führte.

Menden - Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagmittag einen PKW an der Goethestraße in Menden. Beim Anhaltevorgang flog ein Joint aus dem Beifahrerfenster in den Grünstreifen.

Stadt Menden Landkreis Märkischer Kreis Fläche 86,08 km² Einwohner 52.608 (31. Dez. 2019)

Polizeikontrolle in Menden: Joint fliegt aus Fenster - Beamten finden Konsumutensilien und Waffe

Anschließend durchsuchten die Beamten das Auto, indem sich insgesamt vier Insassen befanden. Die Polizisten entdeckten zwar keine weiteren Drogen, allerdings fanden sie neben Konsumutensilien auch einen Teleskopschlagstock.

Insgesamt laufen nun Ermittlungen gegen drei der vier Insassen. Der 18-jährige Fahrer war unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren. Der 18-jährige Beifahrer hatte ebenfalls gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

Zudem hatte ein 16-Jähriger auf der Rückbank einen Teleskopschlagstock mit sich geführt. Gegen den Iserlohner hat die Polizei nun Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Im Kreis Soest war ein 32-Jähriger am Montag ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür aber mit Betäubungsmitteln im Gepäck unterwegs. Der Mann ist der Polizei ins Netz gegangen.