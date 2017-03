Polizei zeigte schwerbewaffnet Präsenz

[Update, 13.35 Uhr] Märkischer Kreis - Die Polizei zeigte am Mittwochvormittag verstärkt Präsenz im Märkischen Kreis. Dabei waren die Beamten zum Teil auch mit Maschinenpistolen unterwegs. Eine konkrete Gefährdungslage für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden.

Vor allem in den Fußgängerzonen, an Bahnhöfen und "Orten, an denen üblicherweise verstärkt Personen anzutreffen sind", befanden sich die Beamten laut Pressesprecher Marcel Dilling verstärkt im Einsatz, der am Mittag beendet gewesen ist.

Damit beteiligte sich der Märkische Kreis an der bundesweiten Fahndung nach dem 19-jährigen Marcel H., der am Montagabend in Herne einen neunjährigen Nachbarsjungen umgebracht haben soll.

Für die Bevölkerung im Märkischen Kreis habe es aber trotz der verstärkten Polizeipräsenz keinen Grund zur Beunruhigung gegeben. "Es gab nie einen Hinweis darauf, dass sich Marcel H. im Märkischen Kreis aufgehalten habe", betont Dilling.

Weitere Details über die Hintergründe der verstärkten Präsenz am Mittwochmorgen wollte die Polizei im Märkischen Kreis aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Trotz der Hinweise, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestehen, entstand am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lüdenscheid vormittags zeitweise Unruhe. Die Schüler wurden aus Sicherheitsgründen für 15 Minuten im Gebäude aufgehalten, bevor sich die Situation entspannte.

In Wetter an der Ruhr hatte die Polizei am Vormittag das Geschwister Scholl-Gymnasium durchsucht, weil ein Passant die Beamten alarmiert hatte, er habe den Flüchtigen in der Nähe gesehen.