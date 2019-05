Polizei warnt vor neuer Betrugswelle am Telefon: 16 Anzeigen an einem Tag

Falsche Enkel, Nichten und Polizisten

Vor betrügerischen Telefonanrufen warnt die Polizei.

Altena/Werdohl/Iserlohn - Falsche Enkel, Nichten und Polizisten treiben wieder ihr Unwesen: 16 Anzeigen verzeichnet die Polizei an nur einem Tag. In einem Fall wurde der Betrug in letzter Sekunde verhindert.