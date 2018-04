Polizei sucht mit Wärmebildkamera nach Unfallfahrer

[Update, 10 Uhr] Meinerzhagen - Mit Helikopter "Hummel" samt Wärmebildkamera hat die Polizei am Montagabend in der Umgebung des Rastplatzes "Düwelsiepen" nach Unfallflüchtigen abgesucht.

Der Unfall stellte die Polizei vor Rätsel: Gegen 21.45 Uhr fanden Beamte der Autobahnpolizei am Rastplatz Düwelspiepen eine Mercedes B-Klasse mit Borkener Kennzeichen: Auf der Seite liegend, mit ausgelösten Airbags, aber ohne Insassen.

Die waren zuvor jedoch von Zeugen beobachtet worden. Es sollen demnach drei junge Männer sein, die nach dem Aufprall, dem auch ein Parkplatz-Schild zum Opfer fiel, in einen angrenzenden Wald flüchteten.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, als er den Wagen Gegen 21.40 Uhr, in Schlangenlinien über alle drei Fahrspuren schlingernd, vor sich sah. Bei einem Überholmanöver soll der Mercedes sogar fast einen Lkw gerammt haben, heißt es im Bericht der Polizei vom Dienstagmorgen.

In Höhe der Verzögerungsspur zum Parkplatz "Düwelsiepen", etwa zehn Kilometer vor der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt prallte der Mercedes dann gegen die rechte Leitplanke, schleuderte gegen einen Fahrbahntrenner mit zwei Verkehrsschildern und kippte "Elchtest-ähnlich" auf die Seite.

Darauf kletterten drei Personen aus dem Wrack und flüchteten zuerst in Richtung des Toilettenhäuschens, anschließend in Richtung Süden oder Westen.

Anruf vom Halter auf gefundenem Handy

Die Polizei fand nur noch das Auto - und darin eine leere Flasche Whiskey, eine Crackpfeife, Kleidung, ein Handy und einen Brief mit Personaldaten eines der Fahrzeuginsassen. Als ein Anruf auf dem gefundenen Handy einging, waren die Beamten zudem mit dem Halter des Mercedes verbunden - einem 48-jährigen Mann aus Gronau. In dem Gespräch sei man zu weiteren Erkenntnissen hinsichtlich der Insassen gelangt, heißt es im Pressebericht.

Für die Suche nach den drei Personen forderte die Polizei Helikopter "Hummel" an, um so auch mit einer Wärmebildkamera umliegende Waldgebiete absuchen zu können. Unterstützt wurden die Beamten auch von zwei Kollegen der Polizeiwache Meinerzhagen. Sie kontrollierten mit ihrem Streifenwagen an verschiedenen Stellen die Zufahrten zu den Wäldern.

Nach etwa zwei Stunden wurde die Suchaktion abgebrochen - vorläufig erfolglos.

Das Auto wurde mit erheblichen Schäden sichergestellt, die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 16.000 Euro.