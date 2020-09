Polizei sucht nach vermisster Frau im MK - Hubschrauber und Mantrailer-Hund im Einsatz

Mit einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Freitagabend nach einer vermissten Frau in Iserlohn gesucht.

Die Polizei hat am Freitagabend nach einer vermissten Frau aus Iserlohn gesucht. Sie ist Diabetikerin und auf Medikamente angewiesen.

Iserlohn - Wie die Polizei am Abend mitteilte, werde die Frau seit Freitagvormittag vermisst. Die Polizei suchte am Abend im Bereich Nussberg, auf dem Parkplatz des Danzturmes sei in den Abendstunden das leere Auto der 55-Jährigen gefunden worden.

Laut Polizei ist die Frau Diabetikerin und auf Medikamente angewiesen. Sie sei mit ihrem beigefarbenen Mischling mit Schlappohren unterwegs. „Die für sie typischen Anlaufadressen wurden alle ohne Ergebnis ab- bzw. durchsucht", so die Polizei weiter.

Frau vermisst: Polizeihubschrauber und Maintrailer-Hund im Einsatz

Bis zum späten Abend waren ein Mantrailer-Hund sowie der Polizeihubschrauber „Hummel" im Einsatz. Die Frau (55) wird wie folgt beschrieben:

1,70m

Brille

graue Jacke

hellblaue Jeans

Wanderschuhe

mittellange, braune bis rötliche Haare

Wir suchen aktuell nach einer vermissten Frau in #Iserlohn. Dabei kommt auch unsere Hummel zum Einsatz. Alle Infos und die Beschreibung: https://t.co/wcaYTwTLKl #PolizeiMK pic.twitter.com/2KEZYtcAiT — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) September 11, 2020

Wer Hinweise hat, soll sich sofort an den Polizei-Notruf wenden.