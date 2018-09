Iserlohn - Er drang in eine Wohnung in der Iserlohner Innenstadt ein und bedrohte die Bewohnerin mit dem Messer: Jetzt sucht die Polizei den vorbestraften Iserlohner (52) mit vollem Namen und Bildern. Sie fragt: Wer hat ihn oder sein Auto gesehen?

Die Tat ereignete sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr: Ein Mann, der vorbestrafte Iserlohner Thorsten Heinz Pelka, drang in der Innenstadt von Iserlohn in eine Wohnung ein und bedrohte eine dort wohnende 63-Jährige mit dem Messer. Die schrie um Hilfe - als der Ehemann (66) zu ihr eilte, flüchtete der Mann ohne Beute in unbekannte Richtung.

+ Gesucht: der Iserlohner Thorsten Heinz Pelka © Polizei MK

Die Polizei sucht jetzt den flüchtigen Pelka, der im Anschluss an die Tat mit seinem roten Citroen C 1 mit dem amtlichen Kennzeichen DO-AS 2155 fortfuhr. Die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei des Märkischen Kreises haben ihre Ermittlungen nach dem Räuber aufgenommen.

+ Dies ist das Fluchtauto © Polizei MK

Hinweise zum Aufenthaltsort des gesuchten Täters oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt jede Polizeidienststelle oder der Notruf unter der Notrufnummer 110 entgegen.