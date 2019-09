Erst gehen die Hunde aufeinander los, dann die Besitzer

Menden - Kuriose Szenen: Erst verbissen sich zwei Hunde ineinander, dann gingen die Besitzer aufeinander los.

Am Obsthof/Waldemei sind am Freitag um 15.30 Uhr in Menden erst zwei Hunde und dann die Besitzer aneinander geraten. Die Tiere verbissen sich ineinander. Ihre Besitzer versuchten, die Hunde zu trennen.

Dabei traf die Frau mit einem Schleuderball nicht nur den Hund, sondern auch den anderen Besitzer. Dafür traf der die Frau wiederum mit der Hand auf die Wange, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Eine halbe Stunde später trafen sich Herrchen und Frauen dann wieder - und zwar auf der Polizeiwache. Beide wollten Anzeige wegen Körperverletzung gegen den jeweils anderen erstatten.

