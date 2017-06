Nach Einbruch in Iserlohn: Polizei stellt Täter in Hemer 

Zwei Einbrecher auf der Flucht

+ © dpa Blaulicht © dpa

Hemer - Dank einer aufmerksamen Zeugin kam die Polizei am Mittwochnachmittag in Hemer drei mutmaßlichen Einbrechern auf die Spur, die in der Nacht zuvor in Iserlohn einen Kleintransporter und einen Tresor gestohlen haben. Ein Täter wurde festgenommen, zwei befinden sich noch auf der Flucht.