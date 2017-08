Mit Hoverboard und Elektroschocker unterwegs

Mit einem Hoverboard war der 41-Jährige in Menden unterwegs.

Menden - Gleich doppelt machte sich ein Mann in Menden strafbar. Mit einer Waffe war er auf einem ungewöhnlichen Gefährt im Straßenverkehr unterwegs.

Am Dienstagabend befuhr eine Polizeistreife die Brückstraße in Richtung Kolpingstraße. Auf dem Gehweg bemerkten sie einen 41-jährigen Iserlohner. Dieser war auf einem sogenannten Hoverboard unterwegs und hielt einen verdächtigen Gegenstand in den Händen.

Die Beamten kontrollierten den Mann. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Gegenstand um eine sog. Elektroimpulswaffe in Form einer Taschenlampe.