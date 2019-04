60 km/h zu schnell: Das erwartet den Raser jetzt

Hagen - Die Polizei machte Jagd auf Temposünder. Einer fiel besonders negativ auf. Das hat Folgen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierten Polizisten auf der Eckeseyer Straße in Hagen das Tempo. Ein 24-jähriger Hagener geriet um 0.50 Uhr mit einem traurigen Spitzenwert in die Kontrolle.

Seinen Kleinwagen maßen die Polizisten mit einem Wert von 114 km/h in Höhe eines Baumarktes in Fahrtrichtung Vorhalle. Abzüglich der Toleranz war der Fahrer 60 km/h zu schnell.

Er muss nun mit einer Geldbuße von 280 Euro rechnen. Neben den zwei Punkten im Verkehrszentralregister erwartet ihn überdies ein Fahrverbot von zwei Monaten.

