Mann will seinen BMW von weitem entriegeln - dann sieht er, warum das nicht funktioniert

Menden - Als er nachts zu seinem BMW zurückkam, wollte er ihn wie immer von weitem mit dem Funkschlüssel entriegeln. Doch diesmal klappte das nicht. Kurz danach wusste der Mann, warum nicht.

Als der Mann am Montag um 2.12 Uhr zu seinem an der Pater-Kolbe-Straße in Menden geparkten schwarzen BMW 392C kam, funktionierte die Fernentriegelung nicht mehr.

Als er in sein Fahrzeug blickte, stellte er völlig entgeistert fest, dass Unbekannte sein Cockpit ausgeschlachtet hatten: Es fehlten Fahrer-Airbag, Navigationssystem und sogar der Schalthebel.

Die Beifahrertür war aufgebrochen und eine Scheibe eingeschlagen worden. Der Wagen hatte seit Sonntagabend auf dem Parkplatz gestanden.

