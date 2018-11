Bei Facebook und Twitter: MK-Polizei will "auf Augenhöhe kommunizieren"

Als fünftletzte der insgesamt 47 Polizeibehörden in NRW

+ © Screenshot twitter.com © Screenshot twitter.com

[Update 9.56 Uhr] Iserlohn - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ist seit Dienstagmorgen endlich bei Facebook und Twitter präsent. Als fünftletzte der insgesamt 47 Polizeibehörden in NRW informiert die Pressestelle in den sozialen Netzwerken über aktuelle Einsätze und polizeiliche Themen. "Wir orientieren uns dabei bewusst an der Zielgruppe, wählen die persönliche Ansprache mit dem 'Euch' statt 'Sie'. Wir wollen dort auf Augenhöhe mit den Menschen kommunizieren", betont Marcel Dilling stellvertretend für seine Kollegen.