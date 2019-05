Polizei macht Jagd auf Temposünder: Drei Lappen weg

Märkischer Kreis - Die Polizei hat an neun Stellen im Kreis Jagd auf Temposünder gemacht. Fast 400 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Drei von ihnen drückten richtig auf die Tube. Das hat Folgen.

Die mobilen Messstellen standen von Freitag bis Sonntag in Menden (3), Hemer (2), Iserlohn, Nachrodt-Wiblingwerde, Lüdenscheid und Meinerzhagen. Insgesamt fuhren 5349 Fahrzeuge an ihnen vorbei. 383 waren so schnell, dass die Halter Verwarngeld zahlen müssen.

Drei Fahrer dürfen künftig eine Zeitlang gar nicht mehr fahren, denn sie waren nicht nur etwas, sondern deutlich schneller unterwegs als erlaubt.

Ein Opel-Fahrer aus dem Kreis Unna wurde am Freitagnachmittag auf der Hönnetalstraße in Hemer-Deilinghofen mit 95 km/h geblitzt. Erlaubt war an dieser Stelle Tempo 50. Heißt für den Fahrer: Ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg, 200 Euro Bußgeld.

Ebenfalls am Freitagnachmittag ging den Polizisten in Lüdenscheid an der Wefelshohler Straße ein Temposünder in die Radarfalle. Statt der erlaubten 30 km/h fuhr er 65. Die Folge: Ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg, 160 Euro Bußgeld.

Diese "Tarife" gelten auch für einen Fahrer, der mit denselben Werten (65 km/h bei Tempo 30) am Sonntag an der Kolpingstraße in Menden erwischt wurde.

Vorsicht, Radarfalle! An diesen Stellen wird im Kreis geblitzt Zur Fotostrecke

Galerie

Lesen Sie auch:

Wilde Zeiten in der Sex-Hauptstadt Sündenscheid