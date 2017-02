14.577 Unfälle im Märkischen Kreis: Sechs Tote, über 1100 Verletzte

Lüdenscheid - Sechs Menschen sind im Jahr 2016 bei Verkehrsunfällen im Märkischen Kreis getötet, 232 Personen schwer und 886 leicht verletzt worden. Das geht aus der Unfallstatistik hervor, die die Polizei im Märkischen Kreis am Montag vorlegte.

„Jeder Einzelne ist einer zu viel“, sagte Polizeioberrat Thomas Volkmann, Leiter der Direktion Verkehr, als er zusammen mit mehreren Kollegen auf der Lüdenscheider Wache die Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr vorstellte.

Bei insgesamt 14.577 Unfällen im Kreis – das waren 3,5 Prozent weniger als im Jahr 2015 – sei überhöhte Geschwindigkeit nach Fehlern beim Abbiegen oder Wenden immer noch eine der Hauptunfallursachen. Und auch das Missachten der Vorfahrt, mangelnder Abstand, Überholmanöver, falsches Verhalten gegenüber oder von Fußgängern sowie das Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen führten häufig zu Unfällen.

Alkohol und Drogen als Ursache

Die Polizeibeamten seien gerade im Erkennen des „brandgefährlichen“ Betäubungsmittel-Einflusses besonders geschult worden, erklärte Volkmann. Das mache sich in einem Plus von 22,42 Prozent in der Statistik bemerkbar: Im Jahr 2015 waren es 165, im Jahr 2016 bereits 202 Unfälle, bei denen Alkohol oder Betäubungsmittel als Unfallursache festgestellt wurden.

Und auch unabhängig davon: Im Rahmen von Kontrollen und Sondereinsätzen zieht die Polizei in dieser Hinsicht immer wieder Fahrer aus dem Verkehr.

Hohe Aufklärungsquote bei Unfallfluchten

Die Zahl von Verkehrsunfällen mit Unfallflucht ist kreisweit mit 2940 Fällen (48 weniger als im Vorjahr) zwar rückläufig, doch das bedeutet immer noch, dass sich bei rund jedem fünften Unfall ein Beteiligter unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernt hat. In 76 Fällen flüchteten Verursacher sogar, obwohl Personen zu Schaden gekommen waren.

„Jeder, der abhaut, geht ein hohes Risiko ein. Denn acht von zehn solcher Fälle werden aufgeklärt“, betonte Volkmann. Mit einer Aufklärungsquote von fast 79 Prozent liegt die Polizeibehörde damit nach eigenen Angaben über dem Landesdurchschnitt von knapp 66 Prozent.

Im Hinblick auf spezielle Zielgruppen hatten die Kommissare ebenfalls Zahlenwerk parat. So haben sich 106 Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung (36 weniger als 2015) ereignet. Es starb – ebenso wie bei den Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren und des jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren – kein Kind bei einem Verkehrsunfall oder innerhalb von 30 Tagen an dessen Folgen. Allerdings waren generell 32 junge Erwachsene mehr an Unfällen beteiligt als im Vorjahr. Zu den sechs getöteten Personen (in 2015 waren es zehn) gehörten in 2016 vier Senioren.

Zahlen für Lüdenscheid

Im Jahr 2016 hat sich in Lüdenscheid ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Am 2. Mai um 5.20 Uhr kollidierten auf dem Autobahnzubringer bei Lüdenscheid Nord ein Toyota und ein Lkw (Autobahnzubringer Nord: Eine Tote, drei Schwerverletzte).

Der Fahrer des Lastzuges war dabei, vom Römerweg aus nach links auf die Landstraße 692 in Richtung Autobahnauffahrten abzubiegen. Aus dieser Richtung näherte sich zeitgleich der Toyota eines 77-Jährigen und fuhr frontal in den Lkw. Eine 66-jährige Mitfahrerin starb. Zwei weitere Insassinnen und der Autofahrer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Darüber hinaus wurden bei Verkehrsunfällen 32 Personen schwer und 227 Personen leicht verletzt. Im Vergleich zum Jahr 2015 (3483 Unfälle) kam es im Jahr 2016 zu 3354 Unfällen, das sind 3,7 Prozent weniger. Bei 16 Unfällen spielte Alkohol eine Rolle. 663 Mal ereigneten sich Sachschadensunfälle mit Fahrerflucht.