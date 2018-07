Heroin, Kokain, Marihuana: Polizei legt Dealern (37/24) aus Halver das Handwerk

Männer aus Marokko teilten sich Zimmer in Asylbewerberunterkunft

Werdohl/Halver - Der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ist ein Schlag gegen Drogenhändler gelungen. Ermittler des Rauschgiftkommissariates in Werdohl fanden in den Räumlichkeiten von zwei marokkanischen Staatsangehörigen (37/24), die in einer Asylbewerberunterkunft in Halver leben, Heroin, Kokain, Marihuana und einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag. Der 37-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.