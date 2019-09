Iserlohn - Er ging zum Rauchen raus und kam nicht wieder: Nach einem guten Abendessen hat ein Zechpreller nun ein Verfahren wegen Betrugs am Hals.

Der Mann ließ es sich am Montagabend gut gehen in einem spanischen Restaurant am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn. Er bestellte Essen und Getränke.

Immer wieder ging er kurz nach draußen, um eine Zigarette zu schmauchen. So geschah es auch, nachdem sein Essen verzehrt hatte. Von dieser Rauchpause - gegen 21.50 Uhr - kam er allerdings nicht mehr wieder. Er haute ab. Die Zeche, ein zweistelliger Betrag, blieb offen.

Die Restaurant-Mitarbeiter ermittelten auf eigene Faust und bekamen sogar eine Handy-Nummer des Zechprellers heraus. Der Kunde ist ca. 1,80 Meter groß und hat schwarze Haare und braune Augen. Wer Hinweise geben kann,

