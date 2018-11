Mit offener Hose am helllichten Tag: Exhibitionist gesucht 

Personenbeschreibung im Text

Iserlohn - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis sucht einen Exhibitionisten, der am Montagmorgen auf einer Bank an einem Radweg unweit des Bahnhofes in Iserlohn exhibitionistischer Handlungen ausübte. Eine Radfahrerin gab an, sie habe den Mann schon öfters mit geöffneter Hose dort sitzen sehen.