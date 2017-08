Iserlohn - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe. Sie fahndet nach einem Handydieb.

Die abgebildete Person ist dringend verdächtig, am 5. Juli in der BFT-Tankstelle an der Schwerter Straße in Iserlohn das Mobiltelefon eines 19-jährigen Iserlohners gestohlen zu haben.

Jetzt fragt die Behörde: Wer kann Angaben zur Identität des mutmaßlichen Handydiebs machen?

+ Das ist der Tatverdächtige. © Polizei Iserlohn

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn telefonisch unter 02371/9199-6116 oder 9199-0 entgegen.