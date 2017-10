Polizei fassungslos: Tote Katze in Mülleimer entsorgt - Hinweis auf mutwillige Tötung

Iserlohn - Dieser Fall macht auch die Polizei fassungslos. In Iserlohn wurde eine Katze nach ihrem Tod in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt. Ein Hinweis lässt darauf schließen, dass das Tier getötet wurde.

Am Samstagnachmittag erstattete eine 46-jährige Iserlohnerin Strafanzeige auf der Polizeiwache. Sie hatte ihre weiße Perserkatze vermisst und diese zuletzt am Samstag, gegen 7.15 Uhr, gesehen.

Auf der Suche nach dem Tier fand sie es mittags tot in einem Mülleimer an der Kirche am Hohler Weg. Neben der Katze soll sich ein Giftköder befunden haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Beamten fragen sich fassunglos: "Wer macht sowas?"

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.