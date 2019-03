Von hinten festgehalten, Faustschlag ins Gesicht - und alles nur dafür

Iserlohn - Ein 17-Jähriger wartete am Konrad-Adenauer-Ring in Iserlohn auf den Bus. Er wurde von einem Mann angesprochen. Kurz danach tat es weh.

Am Konrad-Adenauer-Ring in Iserlohn kam es Freitagabend zu einem Raub, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Gegen 18.20 Uhr stand ein 17-Jähriger am ZOB. Plötzlich näherte sich ein Mann, zog dem Opfer die Kopfhörer aus den Ohren und forderte das Handy. Als der ablehnte, hielt ihn plötzlich eine weitere Person von hinten fest. Der 17-Jährige erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Das leicht verletzte Opfer riss sich los und lief Richtung Bahnhof davon.

Täterbeschreibung: beide männlich, 23-30 Jahre alt, beide mit kräftiger Statur, einer 170cm, einer 190cm groß. Der "Größere" trug einen Vollbart, eine blaue Trainingsjacke von "Manchester City" sowie eine Kapuze auf dem Kopf. Der "Kleinere" hatte einen 3-Tage-Bart und trug eine rote Mütze mit der Aufschrift "stone island".

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter der Telefonnummer 02371/9199-0 entgegen.