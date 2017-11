Polizei-Fahndung: Wer erkennt diesen Dieb?

Iserlohn - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis fahndet jetzt mit dem Foto einer Überwachungskamera nach einem jungen Mann, der im Verdacht steht, in Iserlohn einen Diebstahl begangen zu haben.

Bereits am 5. September exakt um 18.35 Uhr war der bislang unbekannte Täter nach Polizeiangaben überrascht worden, als er aus einem Pkw ein Portmonee entwendete. Das Opfer selbst entdeckte den "Langfinger" an seinem Fahrzeug, das im Parkhaus an der Steinstraße abgestellt gewesen war.

"Die abgebildete Person ist verdächtig, den Diebstahl begangen zu haben. Wer Angaben zur Identität der Person machen kann wird gebeten sich bei der Polizei in Iserlohn unter 02371/9199-0 und 02371/9199-6116 zu melden", so die Polizei am Dienstag. - eB