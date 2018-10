Freilaufende Dogge erschreckt Pferde: Reiterin (26) aus Lüdenscheid verletzt

Nachrodt-Wiblingwerde - Eine freilaufende Dogge, eine verletzte Reiterin und ein unbekannter Mann: Die Polizei meldet einen Unfall, der sich an der Brenscheider Mühle ereignet hat.

Ein freilaufender Hund hat bereits am Donnerstagmorgen im Waldgebiet an der Brenscheider Mühle zwei Pferde so scheu gemacht, dass eine Reiterin abgeworfen wurde.

Zwei Frauen aus Altena (27) und Lüdenscheid (26) ritten demnach mit ihren Pferden durch den Wald, als ihnen gegen 11.15 Uhr die freilaufende graue Dogge entgegen kam.

Nachdem der Hund zunächst nur geschnuppert hatte, sprang er plötzlich an einem der stehenden Pferde hoch. Die Pferde scheuten und die 26-jährige Lüdenscheiderin wurde von ihrem Tier abgeworfen. Ihre 27-jährige Begleiterin aus Altena konnte die Pferde nur schwer beruhigen.

Dem Mann gelang es schließlich, seinen Hund zu bändigen und er verschwand vom Ort des Geschehens.

Die abgeworfene Reiterin ließ ihre Verletzungen im Krankenhaus versorgen. Auch ein Pferd wurde leicht verletzt. Ein Zügel ist gerissen.

Die Polizei Altena ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen Unbekannt und bittet um Hinweise unter Telefon 02352/9199-0.