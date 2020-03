Polizei-Einsatz in Menden: Kinder spielen auf Straße - plötzlich schlägt fliegender Klappstuhl neben ihnen auf

Kinder spielen in Menden auf der Straße - zum Ärger einer Anwohnerin. Kurze Zeit später schlägt ein Klappstuhl neben ihnen auf.

Menden - In einer Straße in Menden-Bösperde spielten am Dienstagnachmittag mehrere Kinder unter anderem mit Rollern und Rutschautos auf der Straße. Eine Anwohnerin beschwerte sich über den Lärm. Sie forderte die Kinder auf, ruhiger zu sein.

Kurz darauf sei nach Angaben der Eltern in unmittelbarer Nähe eines zehnjährigen Jungen ein Kunststoff-Gartenstuhl aufgeschlagen. Dieser sei vom Balkon heruntergeworfen worden. Getroffen oder verletzt wurde niemand. Die Polizei wurde verständigt und eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Polizei-Einsatz in Menden wegen eines Gartenstuhls

Die Frau stritt gegenüber der Polizei ab, den Stuhl geworfen zu haben. Vielmehr habe sie sich wegen des anhaltenden Lärms mit dem Stuhl vor ihre Haustür setzen wollen, um den Kindern die Durchfahrt zu erschweren und für Ruhe zu sorgen.

Dabei sei ihr der Stuhl aus den Händen gerutscht, über die Brüstung gefallen und vor ihrer Eingangstür aufgeschlagen.

Zeugen, die Hinweise zur Klärung des Sachverhalts haben, werden gebeten, sich bei der Wache Menden unter 02373/9099-0 zu melden.

Fünf Wochen und einen Tag, nachdem die zehnjährige Lia nach langer Suche tot aus der Ruhr geborgen worden war, ist in Menden erneut eine Wasserleiche gefunden worden. Vor einer Disco in Menden flogen die Fäuste. Zwei Frauen lagen im Clinch.