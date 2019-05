Vatertag im MK: Schläge bis zur Bewusstlosigkeit, Prügelei im Krankenhaus - und mehr

Märkischer Kreis - Ob Alkohol im Spiel war? Am "Vatertag" registrierte die Polizei MK 19 Schlägereien. Sogar im Krankenhaus ging es rund.

An "Christi Himmelfahrt" ging es an vielen Stellen im Märkischen Kreis: Die Polizei registrierte am Vatertag 19 zum Teil heftige und lange Schlägereien mit Verletzten.

Die Bilanz fällt erschreckend aus:

In Meinerzhagen sieht ein Mann, wie ein anderer Mann Mülltonnen umschmeißt, und fordert ihn auf, den Müll einzusammeln. Stattdessen aber spuckt ihm der Mülltonnen-Umwerfer ins Gesicht. Darauf kassiert er Schläge, bis er am Boden liegt.

In Meinerzhagen ging es auf dem Schützenplatz rund. Ein 50-Jähriger soll dort einem Gegenüber von hinten zwischen die Beine geschlagen haben. Es folgte ein Tumult. Einer schlug mit der Bierflasche zu.

In Halver wurde ein aggressiver 20-Jähriger von einer Veranstaltung verwiesen. Doch er kam zurück - mit einer Glasflasche.

in Kierspe wurde am Haunerbusch getreten, gewürgt und geschlagen.

wurde am Haunerbusch getreten, gewürgt und geschlagen. Weitere Schlägereien schlichtet die Polizei am "Vatertag" u.a. in Balve, Iserlohn, Lüdenscheid und Menden. Hinzu kamen noch diverse häusliche Streits.

