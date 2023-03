A46-Lückenschluss gestoppt: NRW-Verkehrsministerium setzt andere Priorität

Von: Julius Kolossa, Markus Wilczek, Martin Hüttenbrink

Das Straßenbauprojekt 46sieben (Lückenschluss der Autobahn 46 zwischen Hemer und Menden und Weiterbau der mehrspurigen Bundesstraße 7 bis Neheim) wird auf Eis gelegt.

Märkischer Kreis – Zuvor hatte sich immer mehr Widerstand in der Region gegen das Vorhaben geregt und viele betroffene Kommunen hatten sich gegen die Realisierung des Lückenschlusses ausgesprochen. Zuletzt erst in der vergangenen Woche der Rat der Gemeinde Ense. Im Dezember hatte der Arnsberger Rat das Projekt abgelehnt (wir berichteten). Kritik gab es auch aus Wickede.

Die finale Entscheidung, ob das Projekt wirklich nicht weiter verfolgt wird, muss zwar der Bund treffen, weil es sich bei dem A46-Lückenschluss um ein Bundesgesetz handelt, das Land NRW macht aber sehr deutlich: Wir können dieses Gesetz nicht umsetzen. Begründung: Die Aufgaben der Instandsetzung und Erhaltung einerseits und des Neubaus andererseits sind zu groß, es geht nur eins von beiden. Der Effekt ist ein Planungsstopp für den A46-Lückenschluss.

Ein Dementi des Ministeriums

Nachdem am Dienstagmorgen zunächst vom WDR die Nachricht verbreitet wurde, das NRW-Verkehrministerium wolle „die Planungen für das Straßenprojekt A46/B7n zwischen Hemer und Arnsberg stoppen“, kam dazu kurz darauf vom Ministerium selbst ein Dementi. „Das Land kann das nicht stoppen“, erläuterte ein Ministeriumssprecher gegenüber unserer Zeitung mit Verweis auf den Auftrag des Bundes an das Land, die Autobahn zu bauen.

Allerdings stelle sich dabei die Frage des Personaleinsatzes. Mit der klaren Erkenntnis: „Wir müssen priorisieren.“ Dabei stellt sich dann die Frage, für was man sich entscheiden muss: Für die Instandsetzung des vorhandenen Bestandes und damit zum Beispiel für die Reparatur einer dringend überholungsbedürftigen Brücke, oder für ein Neubauprojekt.

Es gibt klare Prioritäten

Alleine schon die Frage der Verkehrssicherheit gebietet hier klare Prioritäten: Der Bürger muss sich darauf verlassen können, dass vorhandene Straßen und Brücken gefahrlos befahren werden können, bevor es an Planung und Bau neuer Autobahnen geht. Zumal dann, wenn man wie bei dem seit rund 50 Jahren geplanten Lückenschluss zwischen Hemer und Neheim nicht weiß, wohin die Reise geht und man quasi „ins Blaue“ arbeiten würde.

Die Lückenschluss-Gegner machten in der Vergangenheit immer wieder mobil gegen das Projekt „46sieben“. Nun dürften sie ihr Ziel erreicht haben. Denn die Planungen liegen auf Eis. © Kolossa, Julius

Nun gelte es, „erst mal zu klären, wie der Bund sich zu dieser Frage positioniert“, hieß es am Dienstag aus dem Düsseldorfer Ministerium weiter. Inwiefern das Land angesichts dieser Situation die Planungen nun zunächst aktiv stoppt, ob die eingesetzte Planungsgruppe, die sich mit Raumwiderständen und Trassenfindung im Untersuchungsgebiet befasst, einstweilen die Arbeit einstellt, „dazu würden wir uns derzeit nicht äußern wollen“, hieß es vom Ministerium weiter.

Straßen.NRW verweist direkt nach Düsseldorf

Angesichts der Tatsache, dass StraßenNRW unsere Zeitung mit dieser Frage direkt weiter an Düsseldorf verwies und es seitens des Ministeriums ein Leichtes wäre, zunächst die Fortsetzung der Arbeit zu bestätigen, darf spekuliert werden, dass alle Planungsarbeiten am Lückenschluss momentan tatsächlich gestoppt sind.

In der Meldung des WDR zum Thema wird auf weitere Argumente verwiesen. Für die Entscheidung gegen den Ausbau habe das von Grünen-Politiker Oliver Krischer geführte Ministerium zwei Gründe genannt. Zum einen wird auf überdurchschnittlich hohe Eingriffe in die Natur verwiesen, zum anderen gebe es in der Region „keinen Konsens über die etwa 20 Kilometer lange A46/B7n-Trasse“.

Lückenschluss-Gegner in Jubelstimmung

Die Lückenschluss-Gegner der „Gruppeninitiative gegen den Bau der A 46 – Für eine Region ohne Autobahn“ (GigA46) begrüßen die Ankündigung von Landesverkehrsminister Krischer, die Planungen zu stoppen. Jetzt müsse dieses „aus der Zeit gefallene Projekt“ beerdigt werden. „Mit der Entscheidung des Landes sind die jahrzehntelangen Planungen zum Weiterbau der A46/B7n nun endgültig gescheitert“, sagte GigA46-Sprecher Stefan Neuhaus. Der Bund müsse diese Entscheidung akzeptieren und das Projekt bis zur angekündigten Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplans auf Eis legen. In einem neuen Verkehrswegeplan müsse die A46/B7n dann endgültig gestrichen werden.

Für den nordrhein-westfälische Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zeigte sich Klaus Brunsmeier aus Halver in Jubelstimmung: „Für die Region bietet die Entscheidung des Landes die Chance, sich endlich von einer Autobahnneubauplanung aus dem letzten Jahrhundert zu verabschieden und neu zu planen, was stattdessen wirklich an zukunftsfähiger und klimagerechter Verkehrsplanung und für den Erhalt der Infrastruktur gebraucht wird.“

SIHK sieht die Wettbewerbsfähigkeit der Region gefährdet

Die Südwestfälische Industrie und Handelskammer (SIHK) hat bei einem Aus für „46sieben“ Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsregion Südwestfalen. „Aktuelle Verkehrsprognosen zeigen, dass insbesondere der Straßengüterverkehr weiter wachsen wird. Wir brauchen also die weitere Ertüchtigung der Infrastruktur wie zum Beispiel das Schließen bestehender Lücken im Netz. Wie wir mit der Rahmedetalbrücke schmerzlich erfahren, muss zugleich mehr getan werden für den Erhalt und die Sanierung der bestehenden Infrastruktur“, so SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat.

Die SIHK gehe daher davon aus, dass vor dem Hintergrund des bestehenden gesetzlichen Planungsauftrags für das Projekt „46sieben“ diesem Auftrag nachgekommen werde, sobald die Engpässe bei Straßen.NRW beseitigt seien.

Balver Bürgermeister bedauert den Planungsstopp

Wer den Lückenschluss nicht wolle, müsse zugleich tragfähige Alternativkonzepte im Gepäck haben. „Der Status quo verhindert Zukunftsperspektiven. Daher fordern wir dazu auf, im bestehenden Dialog-Forum ,46sieben' weiter um die beste Lösung für die Region zu ringen“ erteilt der SIHK-Hauptgeschäftsführer einem Stopp der Aktivitäten eine klare Absage.

In der heimischen Region ist besonders Balve von der Lückenschluss-Planung betroffen, denn der Untersuchungsraum für die mögliche Trasse reicht im Bereich Eisborn unmittelbar bis an die Ortsgrenze heran. Stadt, Politik und viele Unternehmen in Balve standen dem Projekt „46sieben“ bis zuletzt positiv gegenüber. Aus Balver Sicht sei der Planungsstopp „bedauerlich“, sagte Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU) am Dienstag auf Anfrage der Redaktion.

Das obere Hönnetal hätte profitiert

Das obere Hönnetal hätte laut Mühling mit dem angedachten kombinierten Ausbau (Autobahn und B7) einen „wesentlich besseren Anschluss“ an das überörtliche Fernstraßennetz bekommen. „Da aber keine kommunale Einigkeit besteht, kann man die Gedanken des Verkehrsministeriums nachvollziehen“, so Mühling