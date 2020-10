Was wird aus dem Erlebnispark im MK?

Lange war es still rund um das Projekt Erlebnispark Burgruine Schwarzenberg, doch auch wenn die Corona-Pandemie die Planungen deutlich verzögert hat, wurde das Vorhaben keines zu den Akten gelegt.

Plettenberg - Felix Freiherr zu Inn- und Knyphausen, dem die Burgruine und die Waldflächen am Schwarzenberg gehören, bestätigte dies auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir hätten mit der Planung eigentlich schon viel weiter sein wollen, aber Corona und die Auswirkungen der Borkenkäferplage haben viel Zeit und Kraft gekostet“, betonte der Freiherr. Immerhin konnte der auf auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund lebendene Besitzer der Burgruine einen Zwischenerfolg verbuchen, denn bei der Frage nach geeigneten Parkflächen für die Besucher des noch namenlosen Erlebnisparks scheint eine Lösung in Sicht zu sein. Welche Flächen dafür in Fragen kommen, wollte der Dortmunder noch nicht verraten, denn man befinde sich noch in der Abstimmungsphase mit den zuständigen Behörden.

Auch zu einzelnen Details der Planung ließ sich der Freiherr nicht in die Karten schauen. Klar sei aber, dass man die Burgruine erlebbar machen möchte. So sei beispielsweise eine Bühne für Aufführungen denkbar. Zudem gibt es Planungen, den teilweise ohnehin von Borkenkäfern befallenen Baumbestand ringsum zu fällen, um so den Blick auf die Burgruine zu verbessern und diese entsprechend in Szene zu setzen. „Heute sieht man die Gemäuer ja kaum noch, weil alles sehr zugewachsen ist“, sagte zu Inn- und Knyphausen, der sich über die Planungen eng mit der Stadt Plettenberg abstimmt und dazu erst vor einigen Tagen mit dem Plettenberger Bürgermeister Ulrich Schulte sprach.