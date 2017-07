Feuerwehr löscht Pkw-Brand auf der A 46

Die Iserlohner Berufsfeuerwehr musste am Montagmittag einen Pkw-Brand auf der A 46 in Höhe Iserlohn-Oestrich löschen.

Um 13.41 Uhr rückte die Feuerwehr nach eigener Aussage auf die A 46 in Fahrtrichtung Hagen aus. In der Ausfahrt Iserlohn-Oestrich war ein Pkw in Brand geraten. Der Pkw-Brand wurde mit einem C-Rohr gelöscht, während durch weitere Feuerwehrfahrzeuge und Absicherungsmaterial die Einsatzkräfte auf der Autobahn geschützt wurden.

Trotz dieser Absicherung fuhren rücksichtslose Pkw-Fahrer direkt in die Einsatzstelle und gefährdeten somit die Feuerwehrkräfte. "Uns ist bewusst, dass Einsätze auf Autobahnen ein besonderes Risiko für unsere Einsatzkräfte und für die Verkehrsteilnehmer darstellen", heißt es in der Pressemitteilung der Iserlohner Berufsfeuerwehr.

Allerdings seien bei diesem Einsatz vorsätzlich abgesicherte Bereiche befahren worden, um noch schnell die Autobahnausfahrt zu erreichen, ohne Rücksicht auf die Rettungskräfte zu nehmen. "Dieses gefährliche Verhalten stößt bei uns auf absolutes Unverständnis", heißt es in der Pressemitteilung weiter.