Pflegebedürftige Seniorin (81) in ihren eigenen vier Wänden beklaut

Als der echte Pflegedienst kam, war es zu spät: Schmuck und Geld weg

Iserlohn - Eine pflegebedürftige Seniorin (81) ist nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen in Iserlohn in ihren eigenen vier Wänden beklaut worden: Ein Ganove, der sich offenbar als Mitarbeiter eines Pflegedienstes ausgab, ließ demnach Schmuck und Geld mitgehen. Als der echte Pflegedienst kam, war es schon zu spät.