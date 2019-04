Pfingstkirmes 2019 in Menden mit "Skyfall" und "Petersburger Schlittenfahrt"

Karussells, Öffnungszeiten, Bus und Bahn, Parkplätze

+ © picture alliance / dpa "Skyfall" - hier beim Oktoberfest in München - ist das absolute Karussell-Highlight bei der Mendener Pfingstkirmes 2019. © picture alliance / dpa

Menden - "Pfingsten. Menden. Die Kirmes." Mit diesem Slogan wirbt die Stadt Menden Jahr für Jahr für die Pfingstkirmes in der Stadt an der Hönne. Vom 8. bis 11. Juni (Samstag bis Dienstag nach Pfingsten) schlägt die Schausteller-Gilde im Sauerland auf und verwandelt die Innenstadt in einen großen Rummelplatz. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Kirmes 2019 in Menden.