Pfiffig! So sperrte ein Mann den Einbrecher in seinem Auto ein

Polizei muss Ganoven nur noch in Empfang nehmen

Iserlohn - Da staunte ein Mann aus Iserlohn nicht schlecht, als er am Samstagnachmittag mitten in der Iserlohner Innenstadt nach zehnminütiger Abstinenz zu seinem Auto zurückkehrte: Auf dem Beifahrersitz saß ein Fremder, ein weiterer Mann entfernte sich gerade von dem Pkw. Kurzerhand sperrte der Autobesitzer den Einbrecher so lange ein, bis die Polizei eintraf. Und zwar so!