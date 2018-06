„Starke Stimme“ für den Mittelstand notwendig

Peter Schrade will mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft zukunftsorientierte Themen ansprechen

+ © Eiber Peter Schrade, Beauftragter des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft im Kreis und in Hagen. © Eiber

Märkischer Kreis - „Der Mittelstand braucht eine Stimme – eine starke, die auch in der Politik im Land und auf Bundesebene gehört wird.“ Für Peter Schrade, Unternehmensberater aus Kierspe und seit wenigen Monaten Beauftragter des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) im Märkischen Kreis und in Hagen, sind die vorrangig familiengeführten Unternehmen noch immer das Rückgrat für stabiles Wachstum, sichere Arbeitsplätze und nachhaltige Investitionen in der Region.