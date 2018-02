Kaum Randale, keine Alkohol- oder Drogenfahrten: Polizei lobt MK-Jecken

An Weiberfastnacht nur vier Einsätze mit Karnevalsbezug

+ © Monika Salzmann Party pur - wie hier in Lüdenscheid - war angesagt. © Monika Salzmann

Märkischer Kreis - So darf es an den jecken Tagen nach dem Geschmack der Kreispolizeibehörde weitergehen! An Weiberfastnacht gab es laut einer Pressemitteilung von Freitagmorgen im gesamten Märkischen Kreis lediglich vier Einsätze mit Karnevalsbezug. Wenig Randale, kein einziger Autofahrer unter Alkohol-oder Drogeneinfluss: "Weiter so", schreibt die Pressestelle der Polizei. Was dann doch passierte, fassen wir hier zusammen.