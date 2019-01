18-Jähriger bittet um Feuer - und wird mit Flasche niedergeschlagen

Angriff aus dem Nichts in Parkanlage in Mendener Innenstadt

Menden - Er bat um Feuer für die Zigarette - und wurde offenbar unvermittelt mit einer Flasche niedergeschlagen: Ein 18-Jähriger ist am Mittwoch kurz vor Mitternacht in einer Parkanlage in der Mendener Innenstadt verletzt worden.