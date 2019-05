Pärchen in fremder Laube, Exhibitionist am Fenster - und ein ausgebüxtes Schaf

Gleich drei skurrile Polizeimeldungen aus Iserlohn

Iserlohn - Gleich drei skurrile Meldungen zu Einsätzen in Iserlohn hat die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Montagvormittag veröffentlicht. Die Hauptdarsteller: ein junges Pärchen in einer fremden Gartenlaube, ein Exhibitionist am Fenster einer Erdgeschosswohnung und ein ausgebüxtes Schaf. Wir fassen die drei Szenarien hier zusammen.