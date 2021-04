Für „hübsche Blondine“: Mann aus MK macht die Hose auf – Video landet bei seiner Familie

Polizei warnt

Ein Mann aus dem Märkischen Kreis wurde zum Online-Sex aufgefordert. Dass er das Spielchen mitmachte, wurde ihm nun zum Verhängnis. Die Polizei warnt mit einem Video.

Märkischer Kreis – Seit dem Corona-Lockdown nimmt die Zahl bestimmter Anzeigen bei der Polizei des Märkischen Kreises deutlich zu. Dabei handelt es sich um Anzeigen von Geschädigten, die zu anzüglichen Posen vor der Kamera motiviert wurden. „Ist das Feuer der Liebe entfacht, fordert die bildhübsche Blondine den Mann überraschend zum Online-Sex auf“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Anschließend werden die Protagonisten der Videos erpresst.

Online-Betrug: Mann aus NRW macht Hose auf – Plötzlich sieht Familie das Video

So erging es auch einem Mann aus dem Märkischen Kreis. Wie die Polizei mitteilte, musste dieser Mann erfahren, dass die Betrüger keineswegs nur mit einer Veröffentlichung des Videos drohen, sondern ihren Worten auch Taten folgen lassen, sofern ihnen der Wunsch nach einer Geld-Überweisung verwehrt wird.

Demnach sei der Mann (Ende 40) der Forderung der Betrüger und somit der Zahlung des Geldbetrags nicht nachgekommen. Stattdessen landete der „Mitschnitt des letzten Meetings“, wie die Polizei das mutmaßliche Online-Sex-Video des Mannes bezeichnete, auf den Handys der anderen Familienmitglieder.

Diesen und andere Fälle, die ausschließlich von Männern gemeldet wurden, nimmt sich die Polizei MK zum Anlass, ausdrücklich vor solchen Online-Betrügern warnen, die darauf abzielen, dass die Männer ihre Hose vor der Kamera öffnen, um sie anschließend mit dem entstandenen Video-Material zu erpressen. Der ausdrückliche Appell der Polizei lautet dementsprechend: „Hose zu beim Online-Flirt! Oder Kamera aus!“

Polizei des Märkischen Kreises warnt vor Sex-Betrügern: „Sonst kann es teuer werden“

Denn sonst könnte es teuer oder peinlich werden. Denn in den meisten Fällen bereuen die Herren den Griff in die Hose. Denn das Gegenüber nimmt die Bilder auf und stellt plötzlich hohe und erpresserische Geldforderungen mit der Drohung: „Sonst veröffentliche ich dein Video.“

Die Polizei hat zudem ein Video auf YouTube veröffentlicht, in dem an einem Beispiel gezeigt wird, wie solche Betrugs-Maschen online funktionieren und wie die zwielichtigen Anfragen für Online-Sex meistens aufgebaut sind.

Die Coronavirus-Krise begünstigt Betrugsfälle in jeder Hinsicht. Während es die Polizei in Pandemie-Zeiten viel mit Enkeltrick-Betrügern zu tun bekommt, gibt es Maschen, die unmittelbar mit Corona im Zusammenhang stehen. Demnach sind in Deutschland immer mehr gefälschte Impfpässe oder Blanko-Ausweise im Umlauf.

