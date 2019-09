Nur noch drei Tage! Was sich für Bankkunden im MK jetzt ändert

Zum Schutz gegen Banking-Betrüger

+ © dpa Sichere Sache: Ein Generator für das Tan-Verfahren am Computer mit Karteneinschub und einem optischen Sensor. Auch die Banking-Apps sollten ab 14. September auf dem neuesten Stand sein, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung der neuen EU-Richtlinie zu erfüllen. © dpa

Märkischer Kreis - Eine am 14. September in Kraft tretende EU-Richtlinie macht Online-Banking und Bezahlen im Internet sicherer und ein klein wenig bequemer - sagen die Banken. Was Bankkunden im Märkischen Kreis jetzt wissen müssen.