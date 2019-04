Ominöser Anruf im Jobcenter: Polizei MK ermittelt nach Aprilscherz

Märkischer Kreis - Die Polizei ermittelt nach einem missglückten Aprilscherz im Märkischen Kreis. Ein Anrufer gab sich gegenüber dem Jobcenter als Mitarbeiter eines Catering-Unternehmens aus. Er kündigte eine opulente Lieferung an.

Wie die Polizei mitteilte, glaubte die Mitarbeiterin eines Jobcenters im Märkischen Kreis glaubte an einen schlechten Scherz, als ihr am Montag, dem 1. April, ein Cateringunternehmen am Telefon die Bestellung eines opulenten Caterings bestätigte. Denn sie hatte nichts bestellt.

Auf den Anruf folgte sogar noch eine schriftliche Bestätigung per E-Mail. Was genau geliefert werden sollte, ließ sich nicht mehr nachvollziehen. Laut Polizeisprecher Christoph Hüls hätte die vermeintliche Lieferung ans Job-Center aber "für eine Hochzeitsgesellschaft" ausgereicht. Die Rechnungssumme ergab demnach einen höheren vierstelligen Betrag.

Die Job-Center-Mitarbeiterin sollte das riesige Buffet angeblich online bestellt haben. Darauf stornierte sie die Bestellung, so dass ihr kein Schaden entstand.

Lustig fand den vermeintlichen April-Scherz niemand. Auch die Polizei nicht. Sie leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs ein.