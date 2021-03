Ohrfeigen und Tritte im Treppenhaus - Streit zwischen Frauen eskaliert

Gerade im Corona-Jahr, so schätzen Experten, sind Frauen ihren Peinigern noch mehr hilflos ausgeliefert als ohnehin schon. (Symbolbild)

Derbe Beleidigungen und Drohungen, dann Ohrfeigen und Tritte: Drei Frauen, ein junger Mann und ein Kleinkind spielen bei diesem Vorfall eine Rolle.

Hemer - Die Polizei berichtet von einem heftigen Streit dreier Frauen in einem Mehrfamilienhaus in Hemer am Montagnachmittag. Dort soll zunächst eine 50-jährige Bewohnerin einer 21-Jährigen und ihrem Kleinkind die Tür vor der Nase zugeschlagen haben - angeblich aus Angst, ihr zu begegnen.

Eine Zeugin habe die Tür wieder geöffnet - worauf die junge Frau die Ältere als „alte Sau“ beleidigte. Dann soll die 73-jährige Mutter der 50-Jährigen herbeigeeilt sein und der ungebetenen Besucherin Ohrfeigen verpasst haben. Die wiederum habe sich mit Faustschlägen gewehrt, heißt es im Polizeibericht, habe außerdem wüste Beleidigungen und Drohungen ausgestoßen.

Die 50-Jährige soll sie dann an den Haaren gezogen und, als sie am Boden lag, auf sie eingetreten haben. Nun kam auch noch der 23-jährige Sohn der Frau hinzu. „Brillen und Schmuck gingen zu Bruch“, schreibt die Polizei, „alle Frauen erlitten leichte Verletzungen.“ Beide Parteien stellten schließlich Strafanzeige wegen Körperverletzung.