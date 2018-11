Ofen samt Gasflasche in Menden in Brand geraten

Einsatz weniger dramatisch als zunächst befürchtet

Menden - In einem Imbiss an der Mendener Straße im südlichen Mendener Stadtteil Lendringsen ist am Dienstagabend ein Katalytofen mit einer darin befindlichen Gasflasche in Brand geraten. "Vor Ort stellte sich die Lage glücklicherweise als nicht so dramatisch dar wie aufgrund des Anrufes befürchtet", so die Feuerwehr Menden in einer aktuellen Mitteilung.