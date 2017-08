Polizei fahndet mit Phantombild nach Täter

+ © Phantombild LKA Die Polizei fragt: "Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität machen? © Phantombild LKA

Iserlohn - Samstagnacht soll in Iserlohn in einem kleinen Park in der Nähe des Seilersees eine 18-jährige Frau vergewaltigt worden sein. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.