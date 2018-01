Polizei fahndet nach EC-Karten-Dieb

Menden - Die Polizei im Märkischen Kreis fahndet seit Freitagmittag öffentlich nach einem EC-Karten-Dieb, der in Menden zugeschlagen hat.

Am 21. Juli 2017 wurde einem 76-jährigen Mendener nach Angaben der Polizei in einem Supermarkt an der Unteren Promenade eine Geldbörse gestohlen.

Kurz darauf versuchte der ein unbekannter Mann Bargeld vom Konto des Geschädigten abzuheben. Das zuständige Amtsgericht gab nun die dabei entstandenen Fotos zur Öffentlichkeitsfahndung frei.

Hinweise zu abgebildeten Person nimmt die Polizei Menden unter 0 23 73/90 99 0 entgegen.