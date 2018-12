Von oben: So haben sich der MK und Lüdenscheid im Dezember 2018 verändert

Lüdenscheid - Aus der Luft kann man am besten erkennen, wie sich der Märkische Kreis und die Stadt Lüdenscheid verändern. Aber sehen Sie selbst.

So haben Sie Lüdenscheid noch nie gesehen. Unser Luftbildfotograf Hans Blossey ist Anfang Dezember über die Stadt geflogen und hat Eindrücke der Sauerländer Perle Lüdenscheid gesammelt.

Dabei fällt auf: Die runde Form der historischen Altstadt hat der Fotograf in der Stadt sowie kurz hinter der Stadtgrenze auch an anderer Stelle wiedergefunden – zum Beispiel auf dem Golfplatz oder dem Schulhof, aber auch in Wohngebieten. Und noch etwas bleibt festzuhalten.

Beim richtigen Lichteinfall ist Lüdenscheid sogar im Winter farbenprächtig.