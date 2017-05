So sehen Sieger aus: Marco Voge ist glücklich, als das Ergebnis feststeht. Die Gratulanten applaudieren. Voge bedankt sich in seiner Rede vor allem bei seinen vielen Unterstützern.

Märkischer Kreis - Zwei rote Bastionen im Märkischen Kreis fielen am Sonntag frühzeitig in die Hände der Herausforderer, die dritte wackelte zwischendurch, doch sie hielt stand: Der Lüdenscheider SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas konnte sein Mandat im Südkreis verteidigen. Entsprechend groß war der Jubel bei der Anhängerschaft – auch deshalb, weil die Genossen nach einem aus ihrer Sicht desaströsen Wahlabend nicht viel zu feiern hatten.

Für die beiden CDU-Kandidaten Thorsten Schick (Wahlkreis 121 mit Altena, Iserlohn, Nachrodt-Wiblingwerde und Werdohl) und Marco Voge (Wahlkreis 122 mit Balve, Hemer, Menden, Neuenrade und Plettenberg) lief alles nach Wunsch. Ralf Schwarzkopf konnte als dritter christdemokratischer Herausforder im Wahlkreis 123 (Halver, Herscheid, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen und Schalksmühle) nicht am Amtsinhaber Gordan Dudas vorbeiziehen. Allerdings gestaltete sich das Rennen deutlich spannender als noch vor fünf Jahren. Damals konnte Dudas einen satten Vorsprung von mehr als 13 Prozent verbuchen, gestern waren es noch gut zwei Prozent bei den Erststimmen.

Erleichtert reagierte am Abend der CDU-Kreisvorsitzende Thorsten Schick. „Der Schlussspurt in den vergangenen zehn Tagen war zwar ausgesprochen kräftezehrend, aber auf der Zielgeraden dann erfolgreich. Wir haben nicht nur die Innere Sicherheit in den Fokus gerückt, sondern auch mit den Themen Infrastruktur, Breitband, Bildung in NRW und den Rahmenbedingungen für die Wirtschaft den Nerv der Wähler getroffen.“ Dass die Union auf Landesebene am Ende die Nase vorn hatte, kam für Schick gar nicht mal überraschend. „Auch wer nicht zu unserem Stammklientel gehörte, gab uns Rückenwind.“ Denn schließlich sei der Märkische Kreis so etwas wie der Seismograf für die Landespolitik. „Die Trends aus dieser Region schlagen durch.“



Die Wahl im Live-Ticker zum Nachlesen

Die Stimmung im gemütlichen Landmarkt in Balve-Mellen konnte besser nicht sein. Dort feierte Marco Voge mit seinen Anhängern geradezu einen Kantersieg. Rund elf Prozent trennten ihn von Inge Blask (SPD), die vor fünf Jahren nur hauchdünn den Unionsbewerber geschlagen hatte. Entsprechend lang war die Schlange der Gratulanten für den Wahlsieger, der für eine Stellungnahme in die ruhige Backstube wechseln musste. Mit einem solchen Vorsprung habe er nicht gerechnet, bekannte Voge offen. „Vielleicht 4,5 bis sechs Prozent, mehr nicht.“

Für Thomas Gemke, christdemokratischer Landrat aus Balve, war die Rückeroberung dieses Wahlkreises von besonderer Bedeutung. „Wenn wir diesen Bezirk nicht holen, wird’s auch nichts mit der CDU.“ Der nächste Seismograf, auf den sich die Union am Abend verlassen konnte. Gordan Dudas verteidigte zwar als einziger SPD-Bewerber seinen Wahlkreis, in die nächste Legislaturperiode geht er aber mit einem „lachenden und einem weinenden Auge“. Die Rolle der SPD sieht er künftig in der Opposition. „Es ist schade, dass wir trotz toller Politik unsere Arbeit nicht weiterführen können.“ Der Listenplatz 42 wird für den Iserlohner Michael Scheffler (SPD) nicht mehr reichen.

Für Angela Freimuth (FDP) bleiben bei dem „deutlichen Ergebnis“ die Inhalte das Maß aller Dinge. „Dafür haben wir die große Zustimmung nach einem sehr eigenständigen Wahlkampf erhalten. Diese Positionen werden wir nicht über Bord werfen.“ Grüne und Linke blickten mit gemischten Gefühlen auf den Ausgang. Die Grünen haben zwar massiv verloren, sind aber im Parlament, die Linken legten zwar zu, aber nach den letzen Hochrechnungen reichte es trotzdem nicht für ein Mandat.

Mit zwei Abgeordneten aus dem Kreis wird die AfD in Düsseldorf vertreten sein.