NRW-Gründerpreis: 20.000 Euro für Lüdenscheider Firma

Lüdenscheid - Das Lüdenscheider Digital-Unternehmen Screwerk wurde am Montagabend in Düsseldorf ausgezeichnet.

Das Unternehmen hat am Montagabend den zweiten Platz bei der Gründerpreis-NRW-Verleihung belegt. Mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro verbunden. Der erste Preis (30.000 Euro) geht an den Schuhproduzenten Wildling Shoes aus Gummersbach, der dritte Preis (10.000 Euro) an den Papierhersteller Creapaper aus Hennef.

Zum siebten Mal haben das Wirtschafts- und Digitalministerium und die NRW.Bank den Preis verliehen. Es gab 120 Bewerber. Bei der Preisverleihung im K21-Ständehaus in Düsseldorf gratulierte Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart den Gewinnern zu ihren beeindruckenden Innovationen und ihrer Kreativität: „Der Gründerpreis NRW zeigt auch in diesem Jahr, wie vielfältig und lebendig die Gründerszene in unserem Land ist. Die Preisträger sind inspirierende Beispiele dafür, wie es gelingt, die eigene Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen.“

Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.Bank, betonte, mit dem Preis „schaffen wir Sichtbarkeit und helfen Gründern, sich weiter am Markt zu etablieren.“ Die Bank setze sich dafür ein, „dass keine gute Idee an der Finanzierung scheitert, damit aus Innovationen Geschäftsmodelle ‘Made in NRW’ werden“.

