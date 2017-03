Schaden im Druckzentrum: MZV-Titel als Notausgaben erschienen

Lüdenscheid - Wegen eines technischen Defekts im Druckzentrum des Märkischen Zeitungsverlages sind am Mittwoch alle Titel nur als Notausgaben erschienen. Leser können heute kostenlos auf das E-Paper zugreifen. Wir bitten das Problem zu entschuldigen.

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem technischen Defekt in Druckzentrum des Märkischen Zeitungsverlages in Meinerzhagen. Daraufhin ist ein Druckturm komplett ausgefallen. Alle Print-Ausgaben des Märkischen Zeitungsverlages (LN, MZ, AA, AK, SV, ST) konnten nur als Notfallausgaben mit einem 16-seitigen Umfang und verspätet erscheinen.

Damit alle Leser heute trotzdem die komplette Ausgabe lesen können, haben wir für alle kostenlos unser E-Paper-Angebot freigeschaltet.

Die Zugangsdaten für das E-Paper sind:

Benutzer: waep@wa.de

Kennwort: start1

Auch bei den Anzeigenblättern kommt es zu Verspätungen. Wir bitten die Probleme zu entschuldigen.