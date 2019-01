Warnung bleibt bestehen: DWD warnt vor Glätte für Teile des Märkischen Kreises

Im südlichen Kreisgebiet kann es glatt werden. Darauf weist der Deutsche Wetterdienst hin und hatte am Morgen eine amtliche Warnung der Stufe 1 herausgegeben.

Diese wurde - beschränkt auf ein kleineres Gebiet - am Mittag verlängert, zunächst bis 15 Uhr. Darin heißt es: Es muss oberhalb von 400 Metern mit Glätte durch geringfügigen Schneefall gerechnet werden.

+ Der Ausschnitt aus der Warn-Karte des DWD um 10 Uhr. © DWD

Die ursprüngliche Warnung galt am Freitag, 4. Januar, bis 12 Uhr. Grund war geringfügiger Schneefall, der am Morgen in Lüdenscheid vom Himmel fiel, aber nicht liegen blieb. Der STL war vorbereitet und hat im Stadtgebiet gestreut.