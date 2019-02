Tanzend bei RTL: Cover-Girl aus der Region ziert neues MK-lifetime-Magazin

Lüdenscheid - MK lifetime, das Magazin des Märkischen Zeitungsverlages, kommt ab Freitag (15. Februar) frei Haus. Bisher nur an vielen Auslagestellen im Südkreis zu haben, liegt es ab sofort den Tageszeitungen des Verlages bei und wird zusätzlich über den Lesezirkel verteilt.

Vielfältige Geschichten aus dem heimischen Kreis sind natürlich nach wie vor im Magazin zu finden. So auch in der ersten Ausgabe dieses Jahres. Darin wagt die Redaktion in einer neuen Serie einen Blick auf die Städte des Südkreises – den Anfang machen wir mit Lüdenscheid. Was hat die Stadt zu bieten? Und wie sehen Ortsfremde die Bergstadt?

Ebenfalls neu ist, dass künftig ein Model aus dem Märkischen Kreis die Titelseiten zieren wird. Diesmal ist es die Lüdenscheiderin Anja Söhle. Vielen Lüdenscheidern ist sie als Tanzlehrerin bekannt. Andere haben sie vielleicht schon mal in der Serie „Alles was zählt“ gesehen, für die sie hin und wieder Statistenrollen übernimmt.

+ So sieht das neue Cover aus. © Jan Schmitz Übrigens: Wer auch einmal auf einer Titelseite des MK-lifetime-Magazins abgebildet werden möchte, kann sich beim Märkischen Zeitungsverlag bewerben. Wie und wo das geht, steht im neuen Heft.

Bei so vielen Neuigkeiten ist Vieles auch geblieben. Nach wie vor finden die Leserinnen und Leser viele Veranstaltungs- und Ausflugstipps in der Ausgabe. Diesmal zum Nadelmarkt in Iserlohn oder eine Reise quer durch Deutschland. Die führt zum Bauhaus-Jubiläum vorbei an den Kultstätten der Gestalterbewegung von Berlin nach Stuttgart.