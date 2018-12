Erst gehen die Hunde, dann ihre Besitzer aufeinander los

Körperverletzung

Hemer - Wenn es um ihre geliebten Vierbeiner geht, können Hundebesitzer schon mal ungemütlich werden. So geschehen an Heiligabend in Hemer: Ausgerechnet am Stillen Weg beschimpften sich drei Herrchen und Frauchen wüst und wurden sogar handgreiflich.