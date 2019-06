UPDATE Hitzewelle im MK: Warnung vor Hitze, Andrang in Notaufnahme

Märkischer Kreis - Die Hitze hat den Märkischen Kreis erreicht. Der Wetterdienst hat eine amtliche Warnung herausgegeben und die Temperaturen steigen weiter - mit allen Vor- und Nachteilen. In unserem News-Ticker gibt es die aktuellen Entwicklungen und Temperaturen aus dem Märkischen Kreis:

13.06 Uhr: Achtung Smartphone-Besitzer: Die hohen Temperaturen können die sensible Technik schädigen. Hier gibt es Tipps, wie Sie es Ihr Handy schützen können. Wann dem Handy der Hitzetod droht

13 Uhr: Der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) stellt seinen Mitarbeitern in dieser Woche kostenlos Mineralwasser zur Verfügung. Die Mitarbeiter können sich aus den aufgestellten Kisten bedienen. Was tun andere Unternehmen für ihre Mitarbeiter, um die Arbeit in der Hitze erträglich zu machen. Schreiben Sie uns an ln@mzv.net.

12.44 Uhr: Für Diskussionen sorgt die Entscheidung der Grundschule Spormecke auf Hitzefrei zu verzichten. Die Lehrer könnten den Unterricht (im Schatten) unter freiem Himmel anbieten oder auch im Wald, um der Hitze im Klassenraum auszuweichen, heißt es aus der Schule. Viele finden das eine gute Aktion, es gibt aber auch Kritik.

12.37 Uhr: Das Kulturhaus Lüdenscheid meldet soeben, dass die Vorstellungen auf der Waldbühne am Wochenende wegen der guten Wetterprognose stattfinden können.

12.33 Uhr: Das Familienbad Nattenberg in Lüdenscheid war zu Wochenbeginn gut besucht. In den nächsten Tagen dürfte es ob des frühen Unterrichtsendes an vielen Schulen noch voller werden. „Wir sind vorbereitet“, sagt Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann, Bäderbeauftragter der Stadtwerke Lüdenscheid. Der Besucherrekord 2019 wurde bereits am Sonntag aufgestellt. Fast 2.000 Gäste passierten am 23. Juni das Drehkreuz.

12.26 Uhr: Die Hitze macht erfinderisch. Gerade Bewohner von Dachgeschosswohnungen müssen sich etwas einfallen lassen, ansonsten kann es unerträglich heiß werden. In Lüdenscheid hat unser Fotograf diese Konstruktion aus offenem Dachfenster und angeschlossenem Ventilator entdeckt.

+ Hitze macht erfinderisch. Belüftungskonstruktion, gesehen in Lüdenscheid. © Cedric Nougrigat Ob Sie die Miete mindern können, wenn es zu heiß wird, beantworten wir hier in diesem Bericht: Kann ich bei übermäßiger Hitze in der Wohnung die Miete mindern?

12.22 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet eine Fahrzeugstörung bei der RB52. In der Vergangenheit gab es auf dieser Strecke immer wieder Meldungen über ausgefallene Klimanlagen. Bahnkunden schimpften: "Das grenzt an Körperverletzung". Was der aktuelle Grund ist, steht noch nicht fest.

12.19 Uhr: Um sich bei der Hitze in dieser Woche abzukühlen, fahren auch viele Märker zum Sorpesee. Das Baden in dem Gewässer ist auch in dieser Saison bedenkenlos möglich, wie der in dieser Woche veröffentlichte Badegewässerbericht der Europäischen Union, der die Messwerte der gesamten Vorjahressaison auswertet, zeigt. Wie seit mehr als zehn Jahren in jedem Gewässerbericht, bescheinigen die Verantwortlichen der Sorpe erneut eine „exzellente“ Wasserqualität. Dies trifft übrigens auch auf alle anderen Badegewässer in Südwestfalen, also den Möhnesee bei Soest, den Hennesee bei Meschede, den Diemelsee bei Marsberg, den Biggesee bei Olpe und den Hillebachsee bei Winterberg, zu.

12.15 Uhr: Autos heizen sich bei hohen Außentemperaturen schnell auf. Daher sollten Kinder und Haustiere niemals allein im Auto zurückbleiben. So kühlen Sie Ihr Auto schnell wieder herunter.

12.12 Uhr: Erste Veranstaltungen im MK werden abgesagt: SGV-Wanderung wird Opfer der Hitzewelle. Bei Sportfesten und Bundesjugendspielen verzichten die Schulen auf die Ausdauerläufe.

12.00 Uhr: Wie warm ist es im Büro oder der Werkstatt? Ab dieser Temperatur dürfen Arbeitnehmer bei Hitze nach Hause gehen.

11.52 Uhr: Die Wettervorhersage wurde noch einmal aktualisiert. Nun sind in Lüdenscheid am Nachmittag sogar bis zu 35 Grad im Schatten möglich. Das wäre nicht weit vom bisherigen Temperaturrekord entfernt. Die höchste jemals in Lüdenscheid registrierte Temperatur betrug am 23. Juli 1911 37,4 Grad Celsius – im Schatten.

Aktuelle Wettervorhersage für MK

11.44 Uhr: Im Hinblick auf die hohen Temperaturen haben die Märkischen Kliniken den Vortrag "Gib acht auf Deine Nieren" aus der Dienstagsreihe heute vorsorglich abgesagt.

11.28 Uhr: Die Zentrale Notaufnahme der Märkischen Kliniken in Hellersen war am Montag und am Wochenende hoch frequentiert. „Gerade jetzt finden sich vermehrt Menschen mit Erkrankungsbildern ein, die in Zusammenhang mit der Wetterlage stehen: Sonnenstiche, Sonnenbrände oder Austrocknung“, berichtet Klinik-Sprecherin Corinna Schleifenbaum. Dies betreffe nicht nur ältere Menschen, sondern zurzeit Patienten jeden Alters, vermehrt auch Kinder.

11.19 Uhr: Etwa 200 Quadratmeter Heuwiese musste die Feuerwehr Halver am Montagabend löschen.In der Ortslage Diekerhof brannte das Gras lichterloh, doch den Kräften vom Löschzzug 1 Stadtmitte sowie dem Löschzug Buschhausen gelang es schnell, die Flammen zu bekämpfen. Hier geht es zum Bericht.

Auch Lüdenscheid meldet den ersten kleinen Waldbrand: Am Sonntagabend gegen 18 Uhr musste die Feuerwehr ausrücken, um einen Brand im Unterholz einer Waldfläche an der Lieselotte-Kahn-Straße am Vogelberg zu löschen. Gegen 19.30 Uhr war das Feuer, das sich auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern ausgebreitet hatte, mit drei C-Rohren gelöscht. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand von bislang unbekannten Tätern vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

11.12 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat für den Märkischen Kreis eineHitzewarnung der Stufe 1 herausgegeben. Sie gilt bis Mittwoch um 19 Uhr und warnt vor einer starken Wärmebelastung.

Für viele Schüler endet in wenigen Minuten der Unterricht. Zahlreiche Schulen im Märkischen Kreis geben heute hitzefrei.

Hier gibt es eine (ständig aktualisierte) große Übersicht über die Regelungen an den einzelnen Schulen im Märkischen Kreis.

10.56 Uhr: Die Interessengemeinschaft (IG) Wochenmarkt in Lüdenscheid reagiert auf die Hitzewelle.Am Mittwoch, teilt die Stadtverwaltung mit, wird der Markt auf dem Rathausplatz bereits um 12 Uhr beendet, „damit den Händlern die Waren nicht verderben“. Eine Entscheidung, wie es am Samstag weitergeht, wird erst später getroffen.

Löschen mal anders: Kinder-Feuerwehr kühlt sich bei Wasserschlacht ab

10.45 Uhr: Die Meteorologische Station am Staberg in Lüdenscheid hat am Montag um 14.20 Uhr eine Temperatur von 29 Grad Celsius gemessen. Am Nachmittag wurde dann in Lüdenscheid die 30-Grad-Marke geknackt. Aktuell liegt die Temperatur schon wieder bei 27 Grad Celsius. Vorhergesagt sind für heute bis zu 33 Grad im Schatten.

10.32 Uhr: Bei der Hitze steigt auch die Gefahr für Waldbrände massiv an – verstärkt noch durch die lang anhaltende Trockenheit. In der Region gilt heute die Gefährdungsstufe 4 (hohe Gefahr). Daher ist im Wald erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. Rauchen, Lagerfeuer und Grillen sind im und am Wald verboten. Darüber hinaus sollten Spaziergänger darauf achten, keinen Müll im Wald und auf Wiesen liegen zu lassen, denn nicht zuletzt Glas oder Folien können bei extremer Hitze und Sonneneinstrahlung Brände auslösen.



10.20 Uhr: Wir sind auf der Suche nach dem heißesten Ort im MK und freuen uns über viele Fotos aus dem heimischen Garten, dem Balkon, der Waterkant oder dem Ufer der Talsperren. Wie verbringen die come-on.de-Leser die heißen Tage und was sind Ihre Geheimtipps für eine Abkühlung?

+ Die Waterkant in Plettenberg. © ST-Archiv Wir freuen uns über viele Tipps und Sommerfotos, die per E-Mails an ln@mzv.net geschickt werden dürfen oder Kommentare bei Facebook, die wir gerne auch in unserer Printausgabe veröffentlichen würden.

10.16 Uhr: Wir beginnen unseren News-Ticker mit einer Meldung der Kollegen aus der Zentralredaktion - Hitze im Büro: Deshalb sollten Sie besser keine Ventilatoren nutzen